Спецоперация в Алматы: за рекламу наркотиков задержан рецидивист

Алматинские полицейские провели специальную операцию в Турксибском районе, во время которой задержали 38-летнего местного жителя за рекламу наркотиков. Об этом сообщил заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов, передает Zakon.kz.

По словам замначальника ДП города, задержанный в 2008 году уже был осужден за наркопреступление и отбыл наказание.

Сегодня фигурант снова взялся за старое и нарушил уголовное законодательство РК. Теперь он – «художник», рисует трафаретную рекламу ресурсов, где онлайн можно приобрести наркотики. Подозреваемый признался, что запретным «творчеством», якобы, промышляет больше недели. У нас на этот счет иная информация. Рустам Абдрахманов

По словам задержанного, ранее он наносил надписи на фасады зданий, расположенных в Ауэзовском, Алатауском и Жетысуском районах. За работу с ним расплачивались через электронный кошелек.

У 38-летнего алматинца при досмотре обнаружены и изъяты трафареты с адресами нескольких сайтов и краски. Его действия квалифицированы по ст. 299-1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров», которая наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Рустам Абдрахманов

Замначальника городского департамента отметил, что производство досудебного расследования поручено следователям УП Турксибского района.