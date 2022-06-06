Советы врачей: как не «заработать» грыжу диска грудного отдела

Специалисты отмечают, что межпозвонковая грыжа грудного отдела позвоночника – редкое и опасное заболевание. Однако ее появления можно избежать, если следовать простым правилам, передает Zakon.kz.

Грыжи могут встречаться в шейном, в грудном и в поясничном отделах позвоночника. По статистике в поясничном отделе позвоночника грыжа встречается в 78% случаев, в шейном – в 21%, а в грудном отделе позвоночника – всего лишь в не более 1%.

По словам врачей, грыжа грудного отдела возникает, когда фиброзное кольцо разрывается в результате травмы или постепенного истончения и разрушения стенок. В образовавшиеся полости проникает студенистое ядро. Развивающаяся деформация (выпячивание позвоночного диска) приводит к защемлению нервных окончаний спинного мозга и к нарушению кровообращения в спинномозговом канале.

Заведующий спинальным нейрохирургическим отделением №1 ГКБ №7 Алматы Бахыт Аглаков отметил, что грыжи грудного отдела позвоночника являются грозным заболеванием. Их осложнения могут быть очень серьезными. При выявлении данной грыжи рекомендована немедленная консультация нейрохирурга.

Данным недугом чаще страдают лица молодого и среднего возраста. По мере нарастания изменений в позвоночнике и формирования грыжи заболевание может проявляться в виде самых разных симптомов, похожих на заболевания внутренних органов, маскируясь под них. Это могут быть боли в области сердца, одышка, затруднение вдоха или выдоха, болезненный вдох или выдох, болевые приступы в области желудка, проекции желчного пузыря. Но наиболее грозным осложнением является невозможность ходить (паралич), вплоть до инвалидизации. Бахыт Аглаков

Чтобы избавиться от постоянных ноющих болей в спине, слабости в нижних конечностях, онемения с уровня пупка и ниже, без операции не обойтись. Хирурги делают операцию по микрохирургическому удалению грыжи диска грудного отдела позвоночника, в послеоперационном периоде нижний парапарез регрессирует полностью, пациент может передвигаться самостоятельно, боли в грудопоясничном отделе позвоночника исчезают.

Бахыт Аглаков рекомендовал соблюдать несколько правил, которые помогут минимизировать риск появления выпячивания тканей диска, предотвратить образование грыжи.

Поддерживать позвоночник здоровым максимально долго помогут: частые длительные прогулки, плавание, занятия йогой, гимнастикой, правильная осанка, грамотно организованное рабочее место при сидячей работе, разминки в течение дня и утренняя зарядка. Для предотвращения избыточного веса, который тоже может провоцировать появление грыжи, врачи советуют отказаться от вредной пищи, острых и жареных продуктов. Нужно составить разнообразное меню, богатое овощами и полезными жирами. Бахыт Аглаков