В Туркестанской области на 15 лет осудили мать, утопившую свою дочь
Фото: pixabay
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесен приговор по факту убийства матерью своей дочери, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным приговора, трагедия произошла 10 декабря 2021 года в селе Куркелес Сарыагашского района.
Местная жительница 1999 года рождения после разговора со свекровью решила убить себя и ребенка. Она зашла в реку Келес вместе со своей маленькой дочкой и остановилась, когда воды ей стало по шею. Ребенок к этому моменту уже не дышал.Пресс-служба Туркестанского областного суда
В суде уточнили, что подсудимая ранее не была судима.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 99 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Пресс-служба Туркестанского областного суда
Приговор суда не вступил в законную силу.
0
КОММЕНТАРИИ