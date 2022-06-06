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Законодательство РК

В Туркестанской области на 15 лет осудили мать, утопившую свою дочь

приговор, мать, убийство, ребенок Фото: pixabay
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесен приговор по факту убийства матерью своей дочери, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным приговора, трагедия произошла 10 декабря 2021 года в селе Куркелес Сарыагашского района.

Местная жительница 1999 года рождения после разговора со свекровью решила убить себя и ребенка. Она зашла в реку Келес вместе со своей маленькой дочкой и остановилась, когда воды ей стало по шею. Ребенок к этому моменту уже не дышал.Пресс-служба Туркестанского областного суда

В суде уточнили, что подсудимая ранее не была судима.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 99 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Пресс-служба Туркестанского областного суда

Приговор суда не вступил в законную силу.

Анастасия Московчук
Туркестанская область
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