Бензовоз с 36 тоннами топлива перевернулся на трассе в СКО

Фото: polisia.kz

Водитель большегрузной машины Volvo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. ДТП произошло в 10 километрах от поворота в село Аккудук Тайыншинcкого района, передает Zakon.kz.