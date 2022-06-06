Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бензовоз с 36 тоннами топлива перевернулся на трассе в СКО

бензовоз Фото: polisia.kz
Водитель большегрузной машины Volvo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. ДТП произошло в 10 километрах от поворота в село Аккудук Тайыншинcкого района, передает Zakon.kz.

30-летний астанчанин, перевозивший 36 тонн дизельного топлива, направлялся из села Кишкенеколь в Нур-Султан. Сообщается, что авария произошла из-за поломки колеса.

На место ДТП выехали сотрудники батальона патрульной полиции, местной полицейской службы, административной полиции и ЧС.

Топливо перелили в другой бензовоз и с помощью погрузчика автомобиль благополучно подняли на проезжую часть. Cовместно с пожарными сопроводили Volvo в село Аккудук. Водитель бензовоза почти семь часов провел на трассе. Инспектор службы БПП ДП СКО Сактияр Ашмадьяров
Ирина Лукичева
Северо-Казахстанская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Каким будет для представителей всех знаков зодиака 6 июня – астропрогноз
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления