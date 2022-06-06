Бензовоз с 36 тоннами топлива перевернулся на трассе в СКО
Фото: polisia.kz
Водитель большегрузной машины Volvo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. ДТП произошло в 10 километрах от поворота в село Аккудук Тайыншинcкого района, передает Zakon.kz.
30-летний астанчанин, перевозивший 36 тонн дизельного топлива, направлялся из села Кишкенеколь в Нур-Султан. Сообщается, что авария произошла из-за поломки колеса.
На место ДТП выехали сотрудники батальона патрульной полиции, местной полицейской службы, административной полиции и ЧС.
Топливо перелили в другой бензовоз и с помощью погрузчика автомобиль благополучно подняли на проезжую часть. Cовместно с пожарными сопроводили Volvo в село Аккудук. Водитель бензовоза почти семь часов провел на трассе. Инспектор службы БПП ДП СКО Сактияр Ашмадьяров
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