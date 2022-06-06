Цена на нефть продолжает расти

Мировые цены на нефть растут на ослаблении доллара и в ожидании повышенного спроса. Как свидетельствуют данные торгов в понедельник, котировки Brent держатся выше 120 долларов за баррель, передает Zakon.kz.

По состоянию на 16:42 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53%, до 120,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,53%, до 119,5 доллара, – говорится в сообщении Прайм.

Уточняется, что утром также наблюдался рост стоимости нефти примерно такими же темпами.

Индекс доллара относительно курса к корзине валют шести стран – торговых партнеров США снизился на 0,24%, до 101,89 пункта. Его ослабление делает нефть более доступной для покупки в другой валюте.

В Казахстане, согласно данным торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара составил 431,88 тенге, снизившись на 0,33 тенге.

Рынки также реагируют на ожидания публикации краткосрочного прогноза (STEO) Минэнерго США, а в среду – еженедельных данных о запасах и добыче в США.