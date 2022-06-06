Девушка пыталась cпрыгнуть с моста в Шымкенте

В Шымкенте транспортные полицейские спасли девушку, которая хотела спрыгнуть с моста, сообщает Zakon.kz.

В полночь 6 июня в полицию поступило сообщение о том, что на мосту Капал батыра стоит девушка и пытается свести счеты с жизнью.

По прибытии полицейские увидели девушку, которая стояла на мосту и собиралась спрыгнуть. Инспекторы начали с ней разговор, всячески привлекая ее внимание. Стражи порядка, в частности заместитель командира взвода патрульной полиции Линейного отдела полиции на станции Шымкент Бимахамбет Абдраманов, сумели найти нужные слова, а затем приблизились к девушке и успели обхватить. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Девушку доставили в полицию. Ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.