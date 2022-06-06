В Таразе задержан 19-летний лжеполицейский

В конце мая в Парке имени Турара Рыскулова в Таразе был задержан лжеполицейский. При проверке документов стало известно, что мошеннику 19 лет и он является жителем Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе полиции Жамбылской области, задержанный был осужден за аналогичное преступление в апреле 2022 года в Шымкенте.

Тогда молодой человек надел форму ДЧС. С какой целью он пошел на этот шаг, выясняет следствие.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 390, ч. 1 УК РК.