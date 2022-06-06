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В Таразе задержан 19-летний лжеполицейский

лжеполицейский, Тараз Фото: Zakon.kz
В конце мая в Парке имени Турара Рыскулова в Таразе был задержан лжеполицейский. При проверке документов стало известно, что мошеннику 19 лет и он является жителем Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе полиции Жамбылской области, задержанный был осужден за аналогичное преступление в апреле 2022 года в Шымкенте.

Тогда молодой человек надел форму ДЧС. С какой целью он пошел на этот шаг, выясняет следствие.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 390, ч. 1 УК РК.

Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего государственную должность, в целях получения властных полномочий наказывается штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Анастасия Московчук
Жамбылская область Тараз
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