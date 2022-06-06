Заместителя акима Экибастуза осудили за взятку
Фото: gov.kz
Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных – заместителя руководителя отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же отдела К. Тусупбекова, передает Zakon.kz.
Они обвинялись в систематическом получении взяток от предпринимателей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство.
Приговором суда Бауржану Ахметову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, Тусупбеков и Садыков приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно. Вопрос ответственности акима Экибастуза Кантарбаева А.А., как непосредственного руководителя, в соответствии с п. 2 ст. 60 Закона «О государственной службе» будет рассмотрен после вступления обвинительного приговора в законную силу.Агентство по противодействию коррупции РК
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