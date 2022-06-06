Заместителя акима Экибастуза осудили за взятку

Фото: gov.kz

Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных – заместителя руководителя отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же отдела К. Тусупбекова, передает Zakon.kz.