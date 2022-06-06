Токаев поговорил c Мирзиёевым по телефону

В ходе состоявшегося по инициативе узбекской стороны телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане, передает Zakon.kz

Глава нашего государства выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поздравления, подчеркнув, что конституционные реформы нацелены на модернизацию политической и экономической жизни страны, сообщает Akorda.kz.

Президент Казахстана обратил внимание на участие в процессе наблюдения за ходом референдума представительной делегации из Узбекистана.

Лидеры двух государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Динамично растут объемы двустороннего товарооборота, который по итогам первого квартала вырос на 30% и уже превысил 1 млрд долларов.