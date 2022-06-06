Кошанов проинформировал представителей ОДКБ о важности конституционной реформы

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов принял участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване, сообщает Zakon.kz.

Главы парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили текущие вопросы деятельности Организации, ситуацию в сфере региональной безопасности, а также наметили планы на будущее.

В своих приветственных выступлениях на заседании Совета ПА ОДКБ участники поздравили Казахстан с успешным проведением референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал присутствующих о предварительных итогах всенародного плебисцита и поблагодарил глав парламентов государств – членов Организации за направление в Казахстан своих представителей в рамках миссии ПА ОДКБ по наблюдению за референдумом.

То, что, по предварительным данным, 77,2 % казахстанцев проголосовало за конституционные изменения, является наглядным подтверждением широкой общественной поддержки курса реформ нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Я встречался с наблюдателями миссии ПА ОДКБ в Казахстане и признателен им за активное участие и объективную оценку. Председатель Мажилиса РК Ерлан Кошанов

Также спикер Мажилиса рассказал присутствующим о значимости проведенной в Казахстане конституционной реформы.

Референдум – это ответ на широкий общественный запрос на перемены в нашей стране. Основной фокус реформ президента, заложенных в конституционных поправках, сделан на три направления. Это укрепление системы защиты прав и свобод человека, расширение участия граждан в управлении государством, повышение транспарентности и эффективности властных институтов. Председатель Мажилиса РК Ерлан Кошанов

Фото: пресс-служба Мажилиса Поблагодарив армянских коллег за гостеприимство и высокую организацию мероприятия, председатель Мажилиса подчеркнул символичность проведения заседания в юбилейный год 30-летия со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летия образования ОДКБ.

За прошедшие годы ОДКБ состоялась как действенная международная организация. Одним из ключевых направлений деятельности ОДКБ стало парламентское измерение, которое позволило системно гармонизировать национальные законодательства с учетом приоритетов организации и развивать межпарламентское сотрудничество. Председатель Мажилиса РК Ерлан Кошанов

Выступая по повестке дня, председатель Мажилиса высказался о высоком потенциале миротворческой деятельности Организации для обеспечения безопасности на международном и региональном уровнях.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Было особо подчеркнуто, что сегодня созданы все условия для реализации предложения о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, озвученного президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на юбилейном саммите в прошлом году. Данный шаг позволит Организации участвовать в международных операциях по поддержанию мира под эгидой ООН.

Это особенно актуально в связи с сохраняющейся сложной ситуацией в Афганистане. Учитывая это, подчеркнул Ерлан Кошанов, важным представляется укрепление зоны ответственности Организации на южных рубежах для предотвращения потенциальных угроз безопасности и недопущения проникновения на территории стран ОДКБ боевиков и приверженцев радикальных религиозных течений.

На заседании Совета парламентарии также обсудили итоги выполнения решений сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и деятельности Организации в межсессионный период.

В ходе визита председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном.

Фото: пресс-служба Мажилиса

На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества во всех сферах, в том числе на уровне парламентов двух стран.

Актуальные вопросы казахстанского-российского межпарламентского взаимодействия были рассмотрены в ходе встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Собеседники высказались за усиление совместной работы по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству, а также обмена опытом законодательной деятельности.

Также состоялась встреча глав парламентов стран ОДКБ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Вопросы укрепления межпарламентского диалога были обсуждены в ходе двухсторонних встреч председателя Мажилиса Ерлана Кошанова с главами делегаций: спикером Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талантом Мамытовым и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой.