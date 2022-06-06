Застолье в Алматинской области закончилось братоубийством

Трагедия произошла 5 июня текущего года в поселке Булакты Карасайского района, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Актюбинской области гостил у своего родного брата, проживавшего с гражданской супругой в арендованном доме. Во время посиделок между братьями произошла ссора.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело 41-летнего мужчины. Второй участник застолья скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Поднятые по тревоге розыскные группы организовали проческу местности. Поочередно были проверены все близлежащие населенные пункты. В итоге подозреваемого удалось отыскать на одной из улиц соседнего поселка и задержать. Пресс-служба МВД РК

52-летний брат потерпевшего помещен под стражу. На месте происшествия обнаружены несколько кухонных ножей, один из которых является орудием преступления. По факту назначены необходимые в таких случаях экспертизы. Уголовное расследование проводится по ст. 99 УК РК «Убийство».