Неоплаченные штрафы на 3 млн тенге – полицейские Атырау остановили автомобиль

Атырауские полицейские остановили автомобиль, зарегистрированный в Грузии, сообщает Zakon.kz.

6 июня в 12:00 сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау остановили автомобиль Toyota Highlander. Выяснилось, что ее водитель – мужчина 1998 года рождения – не знал, что за автомобилем числится 106 неоплаченных штрафов на сумму 2 млн 937 тыс. 417 тенге.

Также установлено, что водитель данного автомобиля не имеет договора обязательного страхования. На автовладельца составлен административный протокол по ч. 2 ст. 230 КоАП РК «Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования», автомобиль припаркован на спецстоянке. Пресс-служба ДП Атырауской области

Автовладелец рассказал, что купил данный автомобиль два-три дня назад и не знал о наличии 106 штрафов.

Атырауские полицейские предупреждают жителей о необходимости проверки документов автомобиля при покупке.