Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Байден объявил в США режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей

ЧС в США Фото: Instagram/joebiden
Байден объявил в США режим ЧС из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей, сообщает Zakon.kz.

Также американский лидер продлил освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В заявлении сказано, что существует «множество факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос потребителей.

Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент Соединенных Штатов, властью, данной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов ……, настоящим объявляю, что существует чрезвычайная ситуация, вызванная угрозой достаточности генерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса. Президент США Джо Байден

Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада.

Константин Вноровский
Байден Джо США
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Каким будет для представителей всех знаков зодиака 6 июня – астропрогноз
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Доллар слегка подешевел на торгах
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления