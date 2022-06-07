Байден объявил в США режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей

Байден объявил в США режим ЧС из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей, сообщает Zakon.kz.

Также американский лидер продлил освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В заявлении сказано, что существует «множество факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос потребителей.

Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент Соединенных Штатов, властью, данной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов ……, настоящим объявляю, что существует чрезвычайная ситуация, вызванная угрозой достаточности генерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса. Президент США Джо Байден

Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Ранее Байден неоднократно обвинял президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе США. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада.