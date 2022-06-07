Три мальчика утонули в Актюбинской области

В Актюбинской области утонули трое детей, сообщает Zakon.kz.

Мальчикам было по 4-5 лет, передает Astana TV.

В километре от поселка есть речка. Двое братьев с друзьями пошли купаться.

Один из ребят стал тонуть. Двое других попытались его спасти, но не рассчитали силы. Самый старший из ребят бросился за помощью в поселок. Однако, когда взрослые прибежали на берег, было уже поздно.

По словам спасателей, это первая гибель на воде с момента открытия купального сезона.