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Три мальчика утонули в Актюбинской области

Три ребенка утонули в Актюбинской области Фото: pixabay
В Актюбинской области утонули трое детей, сообщает Zakon.kz.

Мальчикам было по 4-5 лет, передает Astana TV.

В километре от поселка есть речка. Двое братьев с друзьями пошли купаться.

Один из ребят стал тонуть. Двое других попытались его спасти, но не рассчитали силы. Самый старший из ребят бросился за помощью в поселок. Однако, когда взрослые прибежали на берег, было уже поздно.

По словам спасателей, это первая гибель на воде с момента открытия купального сезона.

Незамедлительно по поступлению сообщения наши подразделения выехали на место происшествия. По прибытию было установлено, что четверо детей без присмотра взрослых играли на берегу водоема. Трое детей утонули. Начальник управления ДЧС Актюбинской области Нурлыбек Айжарыков
Константин Вноровский
Актюбинская область
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