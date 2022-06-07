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В Великобритании не смогли вынести вотум недоверия премьеру Джонсону

премьер-министр Великобритании Фото: Twitter/BorisJohnson
Британский премьер-министр Борис Джонсон оказался перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса, сообщает Zakon.kz.

В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщает РИА Новости.

Ранее внутри партии был преодолен порог в 15%, необходимый для проведения голосования по доверию премьеру.

359 голосов было подано. Не было недействительных бюллетеней. Голоса за доверие Борису Джонсону — 211, голоса против — 148. Таким образом, я могу объявить, что парламентская партия доверяет премьер-министру.Председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брэди

Для сохранения поста Джонсону нужно было набрать половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.

При этом бывшая премьер-министр Британии Тереза Мэй в 2019 году получила значительно меньше голосов за вынесение ей вотума недоверия (200 голосов против, 117 — за), но через несколько месяцев все равно покинула пост.

Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса.

Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и подчеркнул, что оплатил выписанный полицией штраф.

Как ранее заявлял политик, его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию в Украине.

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