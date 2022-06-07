Все вузы России исключили из Болонского процесса

Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Беларуси во всех структурах Болонского процесса, сообщает Zakon.kz.

Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса, сообщает ТАСС.

Замглавы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев напомнил, что Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Беларуси во всех структурах Болонского процесса 11 апреля.

Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента, то все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Дмитрий Афанасьев

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 24 мая назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом». Он заявил, что в России появится своя система.

Как отметило министерство, радикальной смены не будет, предполагается переходный период от Болонской системы к национальной.