Врачи рассказали, как справиться с похмельем

Похмелье появляется из-за обезвоживания и нарушения водно-солевого баланса в организме. Плохое состояние можно предотвратить с помощью рассола, яичницы, прогулки, передает Zakon.kz.

Алкоголь подавляет выработку антидиуретического гормона, регулирующего количество выводимой почками мочи. Под действием спиртного организм активно тратит жидкость и электролиты соли, такие, как калий, натрий, хлор и другие. В результате возникает обезвоживание. Если же похмелье дополнительно сопровождается потливостью, рвотой, диареей, то человек теряет еще больше воды и электролитов, обезвоживание усиливается. Специалист по внутривенной терапии Гузель Лихтина

Врач рекомендует вернуть телу потерянную жидкость. Стоит употреблять не обычную воду, а растворы для регидратации, наваристые мясные бульоны, минеральные воды, спортивные напитки‑изотоники и рассол, пишет lenta.ru.

На завтрак можно сделать яичницу, омлет или овсяную кашу. Такая еда поможет восстановить силы и избавит печень от лишней нагрузки.

Контрастный пятиминутный душ приведет сосуды в тонус и нормализует кровообращение, а прогулка на свежем воздухе улучшит кислородообеспечение тканей. Так из организма быстрее выйдут продукты распада алкоголя. Старший медицинский консультант Нэя Георгиева