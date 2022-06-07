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Законодательство РК

«Очень стыдно»: вандал разбил стекла остановки в Петропавловске

хулиган, разбитое стекло, полиция Фото: pexels
Полиция задержала мужчину, разбившего стекла остановки по улице Кизатова в Петропавловске. 28-летний гражданин извинился за свой поступок, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, инцидент произошел 5 июня.

По данному факту сотрудниками Первого отдела полиции был собран административный материал по ст. 434 Кодекса РК об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

Материал будет направлен в суд для принятия решения. Административным законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа либо ареста до 10 суток. Также правонарушителю предстоит выплатить сумму ущерба.Начальник отделения местной полицейской службы Первого отдела полиции УП города Петропавловска Канат Жумабаев

Задержанный признался, что ему очень стыдно.

Анастасия Московчук
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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