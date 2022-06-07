Более 1,7 млн казахстанцев использовали пенсионные накопления на покупку жилья и лечение

С января 2021 года по 1 июня 2022 года ЕНПФ исполнены 1 323 432 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках – уполномоченных операторах, переведено более 3,1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,63%), Нур-Султана (13,98%) и Мангистауской области (10,36%). ЕНПФ

Как отметили в ЕНПФ, после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора, необходимо предоставить ему документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 20 рабочих дней с даты их поступления.

Исключением является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилища или строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением «индивидуальное жилищное строительство»).

При этом банк перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению в течение 10 рабочих дней с даты зачисления сумм единовременных пенсионных выплат на специальные счета заявителя (получателя). В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок, эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое тот должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.

Так, 446,4 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки по заявлению заявителя и иным причинам. ЕНПФ

Также ЕНПФ исполнены 384 969 заявлений на лечение на общую сумму 298 млрд тенге. Средняя сумма выплат составляет порядка 800 тыс. тенге.

Вместе с тем на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ вернулось 29,2 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»), данные средства не были использованы в установленные сроки по заявлению заявителя и иным причинам.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 июня текущего года переведено 8,7 млрд тенге, исполнены 5870 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.