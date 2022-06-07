Казахстан полностью обеспечит свою продовольственную безопасность – Смаилов
Из-за разрыва налаженных каналов поставок и роста цен на мировых продовольственных рынках увеличилась стоимость семян, агрохимии, запчастей и сельхозоборудования. Поэтому для поддержки фермеров мы приняли решение о доведении общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге. В два раза, до 80 млрд тенге, было увеличено финансирование на форвардный закуп сельхозпродукции.Алихан Смаилов
Кроме того, обеспечена поставка дизельного топлива по цене ниже рыночной на 10-15%.
Премьер-министр отметил, что до сбора урожая страна полностью обеспечена зерном.
Следует отметить, что при среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность. Алихан Смаилов
Глава правительства отметил положительную динамику посевных работ и поручил следующее:
Министерству сельского хозяйства совместно с научным сообществом принять меры по поддержке прикладных научных исследований, развитию агронауки, в том числе выведению засухоустойчивых высокоурожайных сортов, подходящих для климатических условий страны;
Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов взять на особый контроль соблюдение агротехнологий, которые позволят обеспечить хорошую урожайность;
акиматам регионов совместно с министерствами сельского хозяйства, торговли заранее обеспечить заключение контрактов на поставку растениеводческой продукции;
Министерству сельского хозяйства и акиматам регионов обеспечить детальное обсуждение с бизнес-сообществом планируемых изменений по совершенствованию мер господдержки субъектов АПК;
Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке в «Продкорпорацию» объемов пшеницы в рамках заключенных форвардных договоров.