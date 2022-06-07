Казахстан полностью обеспечит свою продовольственную безопасность – Смаилов

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что правительством были приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению отрасли АПК, передает корреспондент Zakon.kz.