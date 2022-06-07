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Казахстан полностью обеспечит свою продовольственную безопасность – Смаилов

премьер-министр РК Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что правительством были приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению отрасли АПК, передает корреспондент Zakon.kz.
Из-за разрыва налаженных каналов поставок и роста цен на мировых продовольственных рынках увеличилась стоимость семян, агрохимии, запчастей и сельхозоборудования. Поэтому для поддержки фермеров мы приняли решение о доведении общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге. В два раза, до 80 млрд тенге, было увеличено финансирование на форвардный закуп сельхозпродукции.Алихан Смаилов

Кроме того, обеспечена поставка дизельного топлива по цене ниже рыночной на 10-15%.

Премьер-министр отметил, что до сбора урожая страна полностью обеспечена зерном.

Следует отметить, что при среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность. Алихан Смаилов

Глава правительства отметил положительную динамику посевных работ и поручил следующее:

  • Министерству сельского хозяйства совместно с научным сообществом принять меры по поддержке прикладных научных исследований, развитию агронауки, в том числе выведению засухоустойчивых высокоурожайных сортов, подходящих для климатических условий страны;

  • Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов взять на особый контроль соблюдение агротехнологий, которые позволят обеспечить хорошую урожайность;

  • акиматам регионов совместно с министерствами сельского хозяйства, торговли заранее обеспечить заключение контрактов на поставку растениеводческой продукции;

  • Министерству сельского хозяйства и акиматам регионов обеспечить детальное обсуждение с бизнес-сообществом планируемых изменений по совершенствованию мер господдержки субъектов АПК;

  • Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке в «Продкорпорацию» объемов пшеницы в рамках заключенных форвардных договоров.

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