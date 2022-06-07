В Шымкенте разоблачили ОПГ: злоумышленники сдавали в ломбард чужое авто

Полицейские Шымкента направили в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы мошенников. Злоумышленники находили дорогие автомобили и сдавали их в ломбард. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила почти 40 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным городской полиции, главой группы и автором всех идей выступил бывший работник одного из автоломбардов города.

К аферам он привлек восемь своих знакомых, с которыми также познакомился в годы работы в ломбарде. У каждого члена ОПГ была своя определенная роль. Один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов. Так мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды пять иномарок, таких как Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200. Пресс-служба ДП Шымкента

Как отметили в ведомстве, для взятой на время автомашины злоумышленники создавали поддельные документы. «Новых владельцев» авто группа находила буквально на улице. Ими в основном являлись лица без определенного места жительства.

Заложив машины с поддельными документами в автоломбарды с правом вождения, аферисты возвращали авто владельцам, которые ни о чем и не догадывались. Спустя время, работники автоломбардов, которые не смогли найти и выйти на связь с заемщиками, решили обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию. Пресс-служба ДП Шымкента

Общая сумма нанесенного ломбардам ущерба, по данным правоохранителей, составила почти 40 млн тенге.

Отмечается, что после проведенной работы полицейские вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. А через него оперативникам удалось задержать и других членов преступной группы на территории города.

Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям: 262 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», 190 УК РК «Мошенничество», 385 УК РК «Подделка документов», 386 УК РК «Подделка идентификационного номера транспортного средства». Пресс-служба ДП Шымкента