«На четверку» – Тугжанов дал оценку работе правительства
Фото: пресс-служба правительства РК
В кулуарах правительства заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов ответил на вопрос, как строить Новый Казахстан со старым правительством, и дал оценку работе правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
Вы думаете, в новом правительстве должны быть со стороны люди? Я думаю, правительство сейчас неплохо работает. По пятибалльной системе, я думаю, хорошо работает правительство – на четверку.Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов
Зампремьера напомнил, что ранее уже был презентован комплексный план «Программа повышения доходов населения до 2025 года».
26 мая Ералы Тугжанов в Сенате сообщал, что в рамках программы предусмотрено переселение казахстанцев c юга на север страны. Прежде всего это касается Туркестанской и Мангистауской областей.
Переезжающие с юга на север будут иметь льготы – Тугжанов
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По словам заместителя премьер-министра, ведется работа по формированию условий переезда. Один из механизмов – создание кооперативов, и, соответственно, все люди, которые в них войдут, будут иметь определенные льготы.
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