«На четверку» – Тугжанов дал оценку работе правительства

Зампремьера напомнил, что ранее уже был презентован комплексный план «Программа повышения доходов населения до 2025 года».

26 мая Ералы Тугжанов в Сенате сообщал, что в рамках программы предусмотрено переселение казахстанцев c юга на север страны. Прежде всего это касается Туркестанской и Мангистауской областей.

Новость по теме Переезжающие с юга на север будут иметь льготы – Тугжанов

По словам заместителя премьер-министра, ведется работа по формированию условий переезда. Один из механизмов – создание кооперативов, и, соответственно, все люди, которые в них войдут, будут иметь определенные льготы.