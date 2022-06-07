Курс доллара снизился на 2,37 тенге

Средневзвешенный курс российского рубля остался на вчерашнем значении – 7,07 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 64,36 тенге (-0,61).

Средневзвешенный курс евро остановился на отметке в 462,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431-435 тенге, евро – по 460-465 тенге, российские рубли – по 6,25-6,65 тенге.