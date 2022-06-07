Курс доллара снизился на 2,37 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 429,41 тенге, снизившись на 2,37 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля остался на вчерашнем значении – 7,07 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 64,36 тенге (-0,61).
Средневзвешенный курс евро остановился на отметке в 462,06 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431-435 тенге, евро – по 460-465 тенге, российские рубли – по 6,25-6,65 тенге.
0
КОММЕНТАРИИ