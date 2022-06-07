Женщина-полицейский задержала мужчину по горячим следам в Павлодаре

Жительница Павлодара Маржан Ахметова выразила благодарность за профессионализм и оперативность лейтенанту полиции Малике Темирхановой, передает Zakon.kz.

Утром 4 июня, направляясь как обычно на работу, я проходила мимо школы. Заметила, что меня начал преследовать молодой человек, поведение которого было неадекватным. В какой-то момент мужчина попытался напасть сзади. Испугавшись, я забежала на территорию школы, где все происходящее заметили сотрудницы школы, работавшие в тот момент во дворе. Они и обратились за помощью к женщине-полицейскому Малике Темирхановой, которая находилась в учебном заведении по работе. Жительница Павлодара Маржан Ахметова

Малика Темирханова выбежала на улицу. Только тогда, увидев девушку в полицейской форме, подозреваемый побежал. Он попытался перелезть через забор. Однако женщина-полицейский успела схватить мужчину за капюшон и повалила на землю.

Малика Темирханова зафиксировала одну руку злоумышленника каблуком своей обуви. После этого она скрутила ему вторую руку. Задержанного доставили в Центр временной адаптации и детоксикации. Мужчина был пьян.

Фото: polisia.kz

За приставание и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения молодой человек привлечен к административной ответственности по ст. 440 и 449 КоАП, также проводится дальнейшая проверка.

Женщина-полицейский служит в ОВД с 2017 года. В настоящее время работает инспектором-дежурным в Центре оперативного наблюдения УП города Павлодара. Говорит, что в тот момент она думала лишь о том, как спасти граждан от противоправных действий.