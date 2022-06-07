Apple добавил казахский язык с функцией автозамены в iOS16

Казахский язык с функцией автоматической замены появится в новой операционной системе iOS16, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Сегодня Apple объявил о новшествах, которые ждут мировое сообщество. Для нас, казахстанцев, эта презентация была особенно важна, так как Apple добавил казахский язык (как системный) в новую операционную систему iOS16, с функцией автозамены (коррекции). Багдат Мусин

По словам министра, в 2019 году казахский язык появился для клавиатуры.