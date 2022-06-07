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Apple добавил казахский язык с функцией автозамены в iOS16

казахский язык, автозамена, iOS16 Фото: pxhere
Казахский язык с функцией автоматической замены появится в новой операционной системе iOS16, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Сегодня Apple объявил о новшествах, которые ждут мировое сообщество. Для нас, казахстанцев, эта презентация была особенно важна, так как Apple добавил казахский язык (как системный) в новую операционную систему iOS16, с функцией автозамены (коррекции).Багдат Мусин

По словам министра, в 2019 году казахский язык появился для клавиатуры.

Сейчас уже подключили функции искусственного интеллекта для автоматической коррекции. Это говорит о том, что пользователей становится больше, а казахский язык становится общепризнанным в мировом пространстве. Багдат Мусин
Анастасия Стативкина
Мусин Багдат
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