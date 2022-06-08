«Пандемийный договор»: оправдано ли расширение полномочий ВОЗ

В конце 2021 года на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мировые лидеры и ВОЗ договорились составить «пандемийное соглашение» о предотвращении, подготовке и ответных мерах для борьбы со вспышками инфекций.

Но сегодня все больше экспертов говорят о том, что этот договор может превратить Всемирную организацию здравоохранения в надгосударственную структуру, чьи решения будут обязательными к исполнению властями подчиняющихся ей государств-участников.

«Пандемийный договор» предполагает расширение полномочий ВОЗ, с чем не согласны многие эксперты и лидеры стран. А самым высокопоставленным антагонистом договора называют президента Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару, который заявил, что никогда его не подпишет.

На недавнюю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая прошла в Женеве, были вынесены разработанные в США поправки к Международным медико-санитарным правилам (ММСП), в которых описывается, как страны должны реагировать на любую чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Эти поправки назвали основой будущего «пандемийного договора» и они, действительно, расширяли полномочия ВОЗ. Например, предоставляли организации право чаще действовать в одностороннем порядке, без консультаций с государством.

Некоторые эксперты по этому поводу выступили с обращениями в СМИ и призвали не принимать поправки, объясняя, что и они, и «пандемийный договор» таят в себе опасность для суверенитета стран-участниц.

В частности, Питер Бреггин, доктор медицинских наук из США, автор множества медицинских книг-бестселлеров, включая книгу «COVID-19 и глобальные хищники: мы – добыча», опубликовал в соавторстве с Джинджер Росс Бреггин статью «Байден передает суверенитет США ВОЗ» и предостерег в ней от расширения полномочий ВОЗ.

Эти поправки позволят гендиректору ВОЗ объявлять чрезвычайные ситуации или кризисы в области здравоохранения в любой стране и делать это в одностороннем порядке и вопреки противодействию целевой страны. Гендиректор сможет объявить об этих кризисах в области здравоохранения, основываясь только на своем личном мнении или соображениях о том, что существует потенциальная или возможная угроза для других стран. В случае принятия предложенные администрацией Байдена поправки самим своим существованием и намерением поставят под угрозу независимость и суверенитет США. Та же угроза нависла над всеми 193 государствами – членами ООН, все из которых принадлежат к ВОЗ и представляют 99,44% мирового населения, – считают Питер Бреггин и Джинджер Росс Бреггин.

Авторы поясняют, что поправки дадут ВОЗ право предпринимать важные шаги по сотрудничеству с другими странами и другими организациями по всему миру для решения предполагаемого кризиса в области здравоохранения в любой стране, даже вопреки ее заявленным желаниям. И это может быть использовано для оправдания остракизма и экономических или финансовых действий против страны-мишени со стороны других стран, связанных с ВОЗ.

В свою очередь, Аарон Хериати, бывший профессор психиатрии в медицинской школе UCI, отмечает, что «пандемийный договор» будет связан с цифровым паспортом и системой цифрового удостоверения личности.

Он будет направлен на передачу руководящих полномочий, которые в настоящее время принадлежат суверенным государствам, ВОЗ во время пандемии. ВОЗ больше не нужно будет консультироваться с государством или пытаться получить подтверждение от государства, в котором, предположительно, произошло событие, вызывающее озабоченность (например, новая вспышка), прежде чем принимать меры на основе таких сообщений, – предостерегает эксперт.

Пока ВОЗ не приняла поправки, предложенные США, но саму идею «пандемийного договора» в утиль не списали. Поэтому накал дискуссии только возрастает, и, похоже, что в спорах вокруг этого договора будет сломано еще немало копий.