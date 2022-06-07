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Уроки патриотизма появятся в школах Казахстана – комментарий МОН

РК, школы, патриотизм, уроки, МОН Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ранее президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева сообщила, что одна из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года – внедрение в 5-11 классах курса под общим названием «Патриотизм и глобальные компетенции», передает Zakon.kz.

В Министерстве образования и науки РК объяснили, что курс «Патриотизм и глобальные компетенции» будет изучаться в 5-11 классах в формате факультативов.

Курс состоит из следующих модулей:

  • «Основы финансовой грамотности и предпринимательства»;

  • «Гражданственность»;

  • «Добропорядочность и этика»;

  • «Экологическая культура»;

  • «Критическое мышление»;

  • «Светскость и основы религиоведения»;

  • «Медиаграмотность».

Детей будут обучать по перечисленным направлениям в зависимости от классов и возрастных особенностей.Пресс-служба МОН РК

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