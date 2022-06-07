Уроки патриотизма появятся в школах Казахстана – комментарий МОН
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ранее президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева сообщила, что одна из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года – внедрение в 5-11 классах курса под общим названием «Патриотизм и глобальные компетенции», передает Zakon.kz.
В Министерстве образования и науки РК объяснили, что курс «Патриотизм и глобальные компетенции» будет изучаться в 5-11 классах в формате факультативов.
Курс состоит из следующих модулей:
«Основы финансовой грамотности и предпринимательства»;
«Гражданственность»;
«Добропорядочность и этика»;
«Экологическая культура»;
«Критическое мышление»;
«Светскость и основы религиоведения»;
«Медиаграмотность».
Детей будут обучать по перечисленным направлениям в зависимости от классов и возрастных особенностей.Пресс-служба МОН РК
0
КОММЕНТАРИИ