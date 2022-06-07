Уроки патриотизма появятся в школах Казахстана – комментарий МОН

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Ранее президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева сообщила, что одна из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года – внедрение в 5-11 классах курса под общим названием «Патриотизм и глобальные компетенции», передает Zakon.kz.