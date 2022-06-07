В Алматы начался прием заявок по проекту «Бюджет народного участия»

В Алматы стартовал прием предложений в рамках городского проекта «Бюджет народного участия». Подать заявки алматинцы могут до 20 июля через портал, сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.

Цель – развитие и благоустройство территорий районов Алматы на основе инициатив и предложений горожан.

Общая сумма проекта «Бюджет народного участия» составит 7,4 млрд тенге. По 800 млн тенге на шесть районов: Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Жетысуский, Медеуской и Турксибский районы. В целях развития присоединенных территорий к городу на Наурызбайский и Алатауский районы выделено по 1,3 млрд тенге. Пресс-служба акимата Алматы

Как отметили в ведомстве, «на какие инициативы направить выделенный городской бюджет, определят жители Алматы путем открытого голосования».

Свою оценку заявкам авторов идей также дадут члены Общественного совета Алматы, эксперты, депутаты маслихата, представители НПО.

Проектные предложения будут приниматься через портал budget.open-almaty.kz. Для этого необходимо заполнить заявку (наименование проектного предложения, его описание, адрес объекта), обязательно прикрепить эскиз и смету проектного предложения (могут быть ориентировочными). Максимальная стоимость одного проекта не должна превышать 61,2 млн тенге. Пресс-служба акимата Алматы

Проектные предложения должны отвечать следующим критериям:

один автор – одна заявка – один объект;

объект общего пользования без ограничения доступа;

объект должен располагаться на территории района, где планируется его реализация, на участке общего пользования;

находиться в пределах компетенции акимата.

Не принимаются к рассмотрению проектные предложения, которые:

рассчитаны только на разработку проектно-сметной документации без проведения строительно-монтажных работ;

требуют в будущем реализации дополнительных элементов;

не соответствуют программе развития Алматы, законодательству РК;

коммерческого характера.

Экспертные комиссии районных акиматов будут осуществлять отбор проектов на соответствие требованиям положения об организации и проведения «Бюджета народного участия», законодательства РК, программы развития Алматы. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что состав экспертной комиссии районного акимата формируется и утверждается районным акимом и включает в себя депутатов маслихата, районного архитектора, специалиста в области строительства, специалиста по составлению смет расходов по строительным проектам, представителей Общественного совета Алматы, представителей общественных организаций.