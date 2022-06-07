С 10 июня Узбекистан снимает все ковидные ограничения

10 июня будут сняты все временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушным путем, через приграничные железнодорожные станции и пограничные пункты пропуска, сообщает Zakon.kz.

По информации газета.uz, отменяются правила, требующие предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат (паспорт) о вакцинации, а также сдавать экспресс-тест на антиген.

8 июня в Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе.