ДТП в Алматы: водитель автомобиля на полном ходу въехал под военный КамАЗ
Фото: Zakon.kz
Военный КамАЗ поворачивал на улицу 70-й разъезд, как вдруг в него сзади на полном ходу врезался автомобиль Chery Tiggo, передает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Chery Tiggo и его пассажир. В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу.
Фото: Zakon.kz
Со слов очевидцев, Chery Tiggo обгонял другие автомобили на высокой скорости. Затем, не тормозя, водитель и его пассажир влетели под КамАЗ.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники полиции — они выясняют обстоятельства ДТП.
Фото: Zakon.kz
О пострадавших военных не сообщается.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
0
КОММЕНТАРИИ