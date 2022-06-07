ДТП в Алматы: водитель автомобиля на полном ходу въехал под военный КамАЗ

Военный КамАЗ поворачивал на улицу 70-й разъезд, как вдруг в него сзади на полном ходу врезался автомобиль Chery Tiggo, передает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Chery Tiggo и его пассажир. В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу.

Фото: Zakon.kz

Со слов очевидцев, Chery Tiggo обгонял другие автомобили на высокой скорости. Затем, не тормозя, водитель и его пассажир влетели под КамАЗ.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники полиции — они выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: Zakon.kz

О пострадавших военных не сообщается.

Фото: Zakon.kz