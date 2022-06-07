Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно

Пришло время летних отпусков и путешествий. Тем, кто еще не успел приобрести горящие путевки, беттинг-компания Parimatch дарит возможность провести незабываемый отдых вдвоем на Мальдивах.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года» запустил горячую акцию для желающих получить двойное удовольствие от игры на любимые виды спорта. Заряжая на лучшие события июня, казахстанцы могут выиграть путевки на двоих в настоящий райский уголок, а также iPhone 13 PRO MAX Graphite, Playstation 5 и бонусы на 14 млн тенге.

Механика акции порадует любителей посоревноваться с другими игроками. Участники получают баллы за выигрышные ставки, количество которых определяет место в рейтинге. Чем выше рейтинг, тем больше гарантированных бонусов на счет получает игрок. Но шансы выиграть суперпризы и главные призы есть у всех. Каждую неделю на Youtube-канале и instagram-странице Parimatch ведущие будут случайным образом выбирать по два счастливца, которым достанутся заветные билеты. Путевка включает путешествие на двоих, чтобы победитель мог насладиться отдыхом с близким человеком.

Акция длится с 6 июня до 3 июля 2022 года. Чтобы уверенно ворваться в рейтинг с первых же дней, рекомендуем заряжать на лучшие матчи Лиги наций или открыть для себя новые виды спорта. За теннис, настольный теннис и киберспорт баллы удваиваются.

Принимайте участие и выигрывайте.