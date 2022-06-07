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В супермаркете в Германии произошла стрельба – погибли два человека

полиция Германии Фото: pxhere
В Швальмштадте неизвестный открыл стрельбу в супермаркете. Два человека погибли, сообщает Zakon.kz.
Сегодня днем ​​в продуктовом магазине на Вираштрассе было применено огнестрельное оружие. В результате погибли два человека. Полиция находится на месте. Угрозы для населения нет. Пресс-служба полиции города Швальмштадт

Как сообщает РБК, стрельба произошла в супермаркете Aldi.

Устанавливаются мотивы произошедшего.

Анастасия Стативкина
Германия
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