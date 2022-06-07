В супермаркете в Германии произошла стрельба – погибли два человека
Фото: pxhere
В Швальмштадте неизвестный открыл стрельбу в супермаркете. Два человека погибли, сообщает Zakon.kz.
Сегодня днем в продуктовом магазине на Вираштрассе было применено огнестрельное оружие. В результате погибли два человека. Полиция находится на месте. Угрозы для населения нет. Пресс-служба полиции города Швальмштадт
Как сообщает РБК, стрельба произошла в супермаркете Aldi.
Устанавливаются мотивы произошедшего.
0
КОММЕНТАРИИ