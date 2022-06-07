В ЗКО подписали дорожную карту по защите бизнеса на 2022-2023 годы
Форум прошел с участием акима области Гали Искалиева, уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана (бизнес-омбудсмен) Рустама Журсунова, заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ербола Устемирова и бизнес-сообщества.
Эта встреча предпринимателей и представителей государственных органов — еще одно подтверждение того, что госаппарат и бизнес-сообщество готовы к открытому совместному диалогу.
Темой форума стали задачи, поставленные главой государства.
На форуме обсуждены допускаемые госструктурами нарушения прав предпринимателей, выразившиеся в необоснованных проверках бизнеса, создаваемых барьерах и вовлечении в орбиту уголовного, административного и гражданского судопроизводства.
По итогам форума перед прокурорами и госорганами поставлены четкие задачи по дальнейшей работе, где акцент должен быть сделан на пресечение незаконных действий чиновников до наступления негативных последствий для бизнеса.
Об эффективном сотрудничестве с органами прокуратуры в своем выступлении высказался уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов.
Бизнес-омбудсмен озвучил ряд проблем предпринимателей (земля, строительство, получение разрешительных документов), к решению которых просил подключиться территориальных прокуроров.
В завершение форума была подписана совместная дорожная карта по защите бизнеса на 2022-2023 годы.
В дорожную карту включили вопросы по решению системных проблем бизнеса, в частности в сфере кредитования, земельных отношений, государственных закупок, пресечения фактов необоснованного преследования предпринимателей и втягивания их в орбиту уголовного судопроизводства, а также других направлений.