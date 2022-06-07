В ЗКО подписали дорожную карту по защите бизнеса на 2022-2023 годы

Под председательством прокурора Западно-Казахстанской области Жандоса Умиралиева состоялся форум «Поддержим бизнес вместе», передает Zakon.kz.

Форум прошел с участием акима области Гали Искалиева, уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана (бизнес-омбудсмен) Рустама Журсунова, заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ербола Устемирова и бизнес-сообщества.

Эта встреча предпринимателей и представителей государственных органов — еще одно подтверждение того, что госаппарат и бизнес-сообщество готовы к открытому совместному диалогу.

Темой форума стали задачи, поставленные главой государства.

На форуме обсуждены допускаемые госструктурами нарушения прав предпринимателей, выразившиеся в необоснованных проверках бизнеса, создаваемых барьерах и вовлечении в орбиту уголовного, административного и гражданского судопроизводства.

По итогам форума перед прокурорами и госорганами поставлены четкие задачи по дальнейшей работе, где акцент должен быть сделан на пресечение незаконных действий чиновников до наступления негативных последствий для бизнеса.

Об эффективном сотрудничестве с органами прокуратуры в своем выступлении высказался уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов.

Бизнес-омбудсмен озвучил ряд проблем предпринимателей (земля, строительство, получение разрешительных документов), к решению которых просил подключиться территориальных прокуроров.

В завершение форума была подписана совместная дорожная карта по защите бизнеса на 2022-2023 годы.

В дорожную карту включили вопросы по решению системных проблем бизнеса, в частности в сфере кредитования, земельных отношений, государственных закупок, пресечения фактов необоснованного преследования предпринимателей и втягивания их в орбиту уголовного судопроизводства, а также других направлений.