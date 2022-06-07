Водители скутера и мотоцикла пострадали в двух ДТП в Петропавловске
Фото: пресс служба ДП СКО
Оба дорожно-транспортных происшествия с участием двухколесного транспорта зафиксированы 6 июня, передает Zakon.kz.
Утром по ул. Набережной 28-летний петропавловец, управляя автомашиной Аudi, при осуществлении маневра допустил столкновение с мотоциклом. В результате 34-летний водитель и пассажирка Yamaha были доставлены каретой скорой помощи в одно из городских медучреждений, – рассказали в пресс-службе ДП СКО.
Вечером авария произошла по ул. Потанина.
Фото: пресс служба ДП СКО
Водитель автомашины Renault Duster допустил столкновение со скутером марки Alpha. В результате ДТП 15-летний водитель скутера получил травмы, – отмечается в сообщении.
По фактам ДТП собраны материалы об административных правонарушениях и для принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции УП города Петропавловска.
С начала года в СКО произошло четыре ДТП с участием мототранспорта.
Призываем всех участников дорожного движения к бдительности и осторожности. Напоминаем, что водители и пассажиры двухколесного транспорта всегда должны находиться в застегнутом мотошлеме, использовать световые приборы. Запрещено управлять скутером лицам, не достигшим 16 лет и не знающим ПДД. Начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО полковник полиции Айдын Байматов
0
КОММЕНТАРИИ