Ситуация в Украине: Зеленский готов к переговорам с Путиным, но просит увеличить поставки оружия

Седьмой пакет санкций Евросоюза должен охватывать отключение от SWIFT всех банков России и Беларуси, сказал глава МИД Польши Рау.

Со второй половины мая рост цен остановился, инфляция в РФ сейчас на нуле, заявил президент Путин.

Британский премьер Джонсон подчеркнул, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.

В МИД РФ сообщили, что глава ведомства Лавров в ходе визита в Турцию обсудит с турецким коллегой Чавушоглу перспективы возобновления переговоров с Украиной.

Президент Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с коллегой из России.

Минобороны Беларуси объявило о начале тренировки вооруженных сил страны по переходу с мирного на военное время.

Украина не согласится на вывоз зерна из своих портов российскими судами, заявил президент Зеленский. Желание стать посредниками в вывозе зерна из заблокированных портов выразили Турция и Греция.

Согласие Беларуси на транзит через ее территорию украинского зерна в порты стран Балтии не может быть причиной для отмены санкций против Минска, заявил канцлер ФРГ Шольц.

Зеленский признал, что Украина уступает России в плане военной техники и из-за этого не может наступать, сообщает Financial Times.