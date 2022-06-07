Ситуация в Украине: Зеленский готов к переговорам с Путиным, но просит увеличить поставки оружия
Седьмой пакет санкций Евросоюза должен охватывать отключение от SWIFT всех банков России и Беларуси, сказал глава МИД Польши Рау.
Со второй половины мая рост цен остановился, инфляция в РФ сейчас на нуле, заявил президент Путин.
Британский премьер Джонсон подчеркнул, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.
В МИД РФ сообщили, что глава ведомства Лавров в ходе визита в Турцию обсудит с турецким коллегой Чавушоглу перспективы возобновления переговоров с Украиной.
Президент Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с коллегой из России.
Минобороны Беларуси объявило о начале тренировки вооруженных сил страны по переходу с мирного на военное время.
Украина не согласится на вывоз зерна из своих портов российскими судами, заявил президент Зеленский. Желание стать посредниками в вывозе зерна из заблокированных портов выразили Турция и Греция.
Согласие Беларуси на транзит через ее территорию украинского зерна в порты стран Балтии не может быть причиной для отмены санкций против Минска, заявил канцлер ФРГ Шольц.
Зеленский признал, что Украина уступает России в плане военной техники и из-за этого не может наступать, сообщает Financial Times.
Польские власти заявили, что подпишут крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине почти на 630 млн долларов.