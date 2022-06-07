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Ситуация в Украине: Зеленский готов к переговорам с Путиным, но просит увеличить поставки оружия

улица Фото: пресс-служба президента Украины
Украинский президент Владимир Зеленский вновь призвал государства Запада увеличить поставки вооружения Киеву, передает Zakon.kz.

  • Седьмой пакет санкций Евросоюза должен охватывать отключение от SWIFT всех банков России и Беларуси, сказал глава МИД Польши Рау.

  • Со второй половины мая рост цен остановился, инфляция в РФ сейчас на нуле, заявил президент Путин.

  • Британский премьер Джонсон подчеркнул, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.

  • В МИД РФ сообщили, что глава ведомства Лавров в ходе визита в Турцию обсудит с турецким коллегой Чавушоглу перспективы возобновления переговоров с Украиной.

  • Президент Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с коллегой из России.

  • Минобороны Беларуси объявило о начале тренировки вооруженных сил страны по переходу с мирного на военное время.

  • Украина не согласится на вывоз зерна из своих портов российскими судами, заявил президент Зеленский. Желание стать посредниками в вывозе зерна из заблокированных портов выразили Турция и Греция.

  • Согласие Беларуси на транзит через ее территорию украинского зерна в порты стран Балтии не может быть причиной для отмены санкций против Минска, заявил канцлер ФРГ Шольц.

  • Зеленский признал, что Украина уступает России в плане военной техники и из-за этого не может наступать, сообщает Financial Times.

  • Польские власти заявили, что подпишут крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине почти на 630 млн долларов.

Елена Беляева
Ситуация в Украине Зеленский Владимир Путин Владимир
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