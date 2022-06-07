«Что осталось от Аральского моря»: видео из космоса встревожило пользователей Сети
Фото: скриншот
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев опубликовал в Telegram видео, где можно разглядеть, как сейчас выглядит Аральское море, передает Zakon.kz.
Пролетаем Аральское море… Вернее то, что от него осталось, – написал бортинженер МКС под видео.
Подписчиков кадры из космоса сильно обеспокоили.
– От этого моря уже ни чего не осталось по вине властей того времени, такая же участь ждет и Каспий.
– С каждым годом мелеет все больше и больше. Для его спасения со стороны Казахстана власти возвели дамбу, чтобы хоть как-то наполнить частичку моря со своей стороны. Получилось озеро. На 00:22 секунде это заметно. Со стороны Узбекистана же все плохо.
– От человека на Земле только вред.
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