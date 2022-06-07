«Что осталось от Аральского моря»: видео из космоса встревожило пользователей Сети

Подписчиков кадры из космоса сильно обеспокоили.

– От этого моря уже ни чего не осталось по вине властей того времени, такая же участь ждет и Каспий.

– С каждым годом мелеет все больше и больше. Для его спасения со стороны Казахстана власти возвели дамбу, чтобы хоть как-то наполнить частичку моря со своей стороны. Получилось озеро. На 00:22 секунде это заметно. Со стороны Узбекистана же все плохо.

– От человека на Земле только вред.