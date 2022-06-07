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Прыгнул с пирса для «Тик-Тока» и утонул: в Актау ищут тело студента

Актау Фото: очевидцев
Трагедия произошла на берегу моря в микрорайоне Самал-2. По сообщению спасателей, группа студентов снимала видео для соцсетей, передает Zakon.kz. 

Как пишет «Лада», один из участников съемок прыгнул в воду с пирса и уже не вынырнул.

Утонувший 2002 года рождения, из села Боранкул Бейнеуского района, студент первого курса Мангистауского колледжа искусств, проживал в общежитии №5 в Актау.Сотрудник УЧС города Актау Азамат Тулеганов

В настоящее время ведутся поисковые работы.

Елена Беляева
Актау
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