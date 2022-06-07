Прыгнул с пирса для «Тик-Тока» и утонул: в Актау ищут тело студента

Фото: очевидцев

Трагедия произошла на берегу моря в микрорайоне Самал-2. По сообщению спасателей, группа студентов снимала видео для соцсетей, передает Zakon.kz.