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225 случаев больных вирусом оспы обезьян подтвердили в Испании

исследование Фото: pixabay
В Минздраве страны рассказали, что статистикой случаев заболевания занимается Институт здоровья Карлоса III, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, в понедельник власти королевства информировали о 198 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

В мае оспа обезьян начала распространяться по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в США, Великобритании, Германии и Австралии, Африке, Финляндии. 

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.

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