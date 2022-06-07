225 случаев больных вирусом оспы обезьян подтвердили в Испании

В Минздраве страны рассказали, что статистикой случаев заболевания занимается Институт здоровья Карлоса III, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, в понедельник власти королевства информировали о 198 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

В мае оспа обезьян начала распространяться по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в США, Великобритании, Германии и Австралии, Африке, Финляндии.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.