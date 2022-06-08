Добыча угля на госшахтах Украины сократилась почти на треть

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Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о том, что к началу нового отопительного сезона в стране объем угля на складах планируется довести до минимум двух миллионов тонн, передает Zakon.kz.