Добыча угля на госшахтах Украины сократилась почти на треть
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Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о том, что к началу нового отопительного сезона в стране объем угля на складах планируется довести до минимум двух миллионов тонн, передает Zakon.kz.
Нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой, – цитирует iz.ru премьера.
Отмечается, что украинское правительство поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд кубометров газа в хранилищах. Как сказал Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд кубометров газа и «сразу начала закачку».
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