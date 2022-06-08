Учитель НВП и военнослужащий Нацгвардии спасли пенсионера во время пожара в ВКО

Огонь охватил жилой дом по улице Высоковольтная в городе Усть-Каменогорске. Дым заметил проживающий по соседству сержант воинской части 3477 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии Ризабек Канапиянов, передает Zakon.kz.

Мужчина бросился к месту происшествия. Сначала он попытался вместе со своим родственником преподавателем начальной военной подготовки школы №46 Манарбеком Ауганбаевым потушить пожар. Но, услышав крик о помощи, пробрался в горящий дом и обнаружил на диване мужчину, 1957 года рождения. Взвалив его на себя, Канапиянов стал двигаться к выходу, – рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Возле двери его ждал Ауганбаев. Мужчины вместе вынесли пострадавшего пенсионера на воздух и передали его врачам скорой помощи.

После осмотра пожилого человека с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.

Прибывшими пожарными подразделениями загорание полностью ликвидировано.