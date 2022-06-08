Дело погибшей в Грузии Асель Айтпаевой: подозреваемый отказался от суда присяжных

Единственный подозреваемый Мурат Мейрбеков на предварительном слушании предпочел, чтобы процесс проходил в обычном формате, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, процесс будет закрыт для прессы, так как в деле фигурирует статья «Изнасилование».

Отмечается, что в зал не впустили и отца погибшей девушки. Он заявлен на суде в качестве свидетеля. Дожидаться адвоката и супругу ему пришлось в коридоре.

Мейрбекова будут защищать адвокат и родной брат.

Между тем, адвокат семьи убитой девушки заявила, что намерена настаивать на участии в суде грузинских следователей.

26-летняя казахстанка Асель Айтпаева погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах в ночь на 5 мая 2021 года. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью Асель успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Помимо этого полиция Нур-Султана задержала дальнего родственника Асель Мурата Мейрбекова. Его обвиняют в торговле людьми. СМИ сообщали, что девушку продали Мейрбекову ее родственники, у которых она жила в городе Рустави после приезда в Грузию.

7 мая в МИД РК прокомментировали смерть Асель Айтпаевой. Было сказано, что данное дело взято на особый контроль посольства.