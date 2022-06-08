Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Украина приостановит экспорт угля и газа

уголь Украина Фото: Instagram/zelenskiy_official
Правительство страны поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд куб. м газа в хранилищах, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости», поэтому надо временно прекратить экспорт газа и угля, сообщает ТАСС.

Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан.Владимир Зеленский

Во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля на государственных шахтах с конца февраля сократилась примерно на треть. Он рекомендовал «готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону».

Правительство страны поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд куб. м газа в хранилищах.

Как уточнил Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд куб. м газа. По его словам, по состоянию дел на 1 июня в подземных хранилищах страны было 10 млрд куб. м газа.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Украина
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Штормовое предупреждение на 7 июня: гроза, град и шквал
В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Опубликован список стран, где не требуют тесты на COVID-19
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления