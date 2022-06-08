Украина приостановит экспорт угля и газа

Правительство страны поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд куб. м газа в хранилищах, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости», поэтому надо временно прекратить экспорт газа и угля, сообщает ТАСС.

Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан. Владимир Зеленский

Во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля на государственных шахтах с конца февраля сократилась примерно на треть. Он рекомендовал «готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону».

Правительство страны поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд куб. м газа в хранилищах.

Как уточнил Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд куб. м газа. По его словам, по состоянию дел на 1 июня в подземных хранилищах страны было 10 млрд куб. м газа.