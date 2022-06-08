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Какие настройки смартфона не стоит менять

настройки телефона Фото: pixabay
Многие предпочитают не обновлять операционную систему смартфона и установленные приложения. Однако это может сделать устройство уязвимым, сообщает Zakon.kz.

Некоторые настройки смартфонов владельцам устройств лучше не менять самостоятельно, считает эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев, сообщает радио Sputnik.

Прежде всего, по его словам, не стоит использовать режим разработчика.

Режим разработчика позволяет внести изменения в функционал смартфона, поэтому нужно всегда быть аккуратным с этими настройками. Дело в том, что это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями. То же самое касается использования root-прав на смартфонах Android. Меняя и удаляя системные файлы и приложения без необходимых знаний, вы рискуете получить дополнительные «»дыры», вирусы и, вообще, сделать систему неработоспособной.Никита Мокеев

Также эксперт советует не менять регион в настройках сети телефона.

В смартфонах некоторых производителей есть отличия, ограничения, заложенные в настройки для того или иного региона. Например, на смартфонах Xiaomi при выборе определенного региона можно делать громче звук, потому что допустимый уровень громкости в стране выше по закону. Никита Мокеев

Многие предпочитают не обновлять операционную систему смартфона и установленные приложения, продолжил эксперт. Однако это может сделать устройство уязвимым для вредоносных программ.

Данияр Кунафин
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