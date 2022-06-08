Госслужащих в Костанае заподозрили в торговле людьми
Фото: Zakon.kz
По данным следствия, недееспособную женщину передали в столичный дом престарелых как бесплатную рабочую силу. Одну из подозреваемых взяли под домашний арест, сообщает Zakon.kz.
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц одного из управлений акимата Костанайской области, сообщает телеканал «Астана».
По данным Антикора области, недееспособную женщину, которая находилась под опекой государства в социальном учреждении, передали в столичный дом престарелых. Но не как постоялицу, а как бесплатную рабочую силу в частном пансионате.
Одна из подозреваемых в санкции суда взята под домашний арест. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их вины будет принято по результатам расследования. руководитель управления департамента Антикора по Костанайской области Рустем Булатов
Другие подробности в Антикоре не назвали, сославшись на статью 201 УПК РК.
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