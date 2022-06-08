Разработаны правила выплаты компенсации по тенговым депозитам

Министерство финансов разработало Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте, сообщает Zakon.kz.

Проект правил предусматривает начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге, которая направлена на повышение привлекательности депозитов в нацвалюте, стабилизацию базы фондирования банковского сектора и сглаживание влияния курсовых колебаний.

Как ожидается, принятие документа позволит поддержать объем тенговых депозитов физических лиц, размещенных на вкладах в банках второго уровня в марте 2023 года, не ниже объема тенговых депозитов физлиц по состоянию на 1 марта 2022 года.

Компенсация (премия) рассчитывается: при отсутствии частичного изъятия денег с депозита до 23 февраля 2023 года включительно – как сумма, имеющаяся на депозите на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге, умноженная на 10%;

при пополнении, частичном изъятии денег с депозита в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка депозита, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 млн тенге, умноженную на 10%.

Выплата компенсации осуществляется после истечения 12 месяцев с даты, указанной выше.

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Если срок депозита истек и не был продлен в период с 24 февраля 2022 года по 1 июля 2022 года включительно, допускается с согласия вкладчика перевод денег с такого депозита на новый депозит в этом же банке при условии, что такой перевод осуществлен со сберегательного счета, в том числе счета «Вклады до востребования физических лиц», либо текущего счета клиента, привязанного к депозиту, действовавшему на конец операционного дня 23 февраля 2022 года.

При этом срок действия договоров банковского вклада, завершившихся в течение указанного периода, продлевается банком один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно, независимо от наличия условий о продлении в договоре банковского вклада.

Выплата компенсации осуществляется вкладчикам, подтвердившим свое согласие не позднее 1 сентября 2022 года посредством заявления.

Вместе с тем выплата компенсации не осуществляется по депозитам до востребования, условным депозитам и текущим банковским счетам.

Проект правил размещен на сайте Открытые НПА до 26 июня.