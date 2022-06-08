Изменил ФИО: подозреваемый в убийстве павлодарец задержан спустя 15 лет

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Житель Павлодара, который подозревается в убийстве, изменил фамилию, имя и отчество и 15 лет скрывался в России. Как сообщили в областной полиции, его задержали в Барнауле, передает Zakon.kz.