Изменил ФИО: подозреваемый в убийстве павлодарец задержан спустя 15 лет
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Житель Павлодара, который подозревается в убийстве, изменил фамилию, имя и отчество и 15 лет скрывался в России. Как сообщили в областной полиции, его задержали в Барнауле, передает Zakon.kz.
Павлодарские оперативники при взаимодействии с коллегами из МВД Российской Федерации по Алтайскому краю в Барнауле задержали разыскиваемого уголовного преступника, совершившего убийство.Заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов
По его словам, оперативниками установлено, что 40-летний разыскиваемый в феврале 2007 года возле одного из ночных клубов в Павлодаре (по ул. Исиналиева) выстрелил в мужчину, который от полученных травм скончался.
Выяснилось, что за все эти годы преступник в РФ успел изменить свои данные: фамилию, имя и отчество... В настоящее время задержанный водворен в ИВС УМВД России по Барнаулу. Решается вопрос об экстрадиции.Болат Нурсеитов
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