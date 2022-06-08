Два алабая покусали девочку в Алматинской области: озвучены новые подробности

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В селе Туздыбастау Талгарского района два алабая набросились на семилетнюю девочку. Ребенок находится под наблюдением врачей. В полиции уточнили, что заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.