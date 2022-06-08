Два алабая покусали девочку в Алматинской области: озвучены новые подробности
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В селе Туздыбастау Талгарского района два алабая набросились на семилетнюю девочку. Ребенок находится под наблюдением врачей. В полиции уточнили, что заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
Алабай набросился на ребенка в Алматинской области
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Правоохранители отмечают, что инцидент произошел 5 июня.
Два алабая покусали семилетнюю девочку, которая с различными травмами была доставлена в одну из больниц Алматы. У ребенка диагностировали рваные раны на лице и теле. Малышка продолжает находиться под наблюдением медиков.Пресс-служба ДП Алматинской области
Полицейскими Талгарского района инициировано уголовное расследование по ст.114 ч.3 УК РК (Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью).
Согласно данным ведомства, хозяйкой животных оказалась 57-летняя местная жительница.
Она пояснила, что собаки содержатся в вольере и были выпущены во двор для кормления и выгула. В какой-то момент из-за приоткрытой калитки оба алабая выскочили на улицу и напали на ребенка. Женщина выразила готовность помочь в лечении пострадавшей девочки.Пресс-служба ДП Алматинской области
В пресс-службе добавили, что по факту проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Назначены экспертизы, которые будут проведены после выписки ребенка из больницы. Окончательное процессуальное решение по делу будет принято по результатам экспертиз. А также будет рассмотрен вопрос по агрессивности обеих собак и дальнейшему их содержанию.Пресс-служба ДП Алматинской области
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