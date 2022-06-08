Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Вакансии в банках – в Казахстане более чем в два раза выросло количество предложений

Работа Фото: pexels
В Казахстане за первые пять месяцев 2022 года работодатели– представители коммерческих банков – разместили более 1,5 тыс. вакансий на онлайн-платформе по поиску работы, передает Zakon.kz.

По данным HeadHunter, эти вакансии в основном сосредоточены в Алматы (52%), Нур-Султане (15%), Шымкенте (6%), Атырау (5%) и Караганде (5%).

Специалисты отмечают рост количества предложений более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем спад числа активных вакансий на 8% по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован в марте. Но уже в мае показатели снова выросли – на 33%.

Сейчас на одну вакансию в банковской сфере претендует семь человек при норме пять-шесть.

В среднем банковским служащим готовы платить 267 тыс. тенге в месяц, что на 4% больше, чем в прошлом году. Однако ожидания соискателей выше — казахстанцы рассчитывают на 295 тыс. тенге ежемесячно.

Больше всего в финансовых специалистах нуждаются банки, финорганизации, IT-компании и работодатели из розничной торговли.

Новость по теме

В Казахстане молодежь будут трудоустраивать по-новому

Ирина Мишура
Интересное Банки Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Изменения в Конституцию Казахстана вступили в силу
В Казахстане официально образованы новые области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления