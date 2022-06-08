Вакансии в банках – в Казахстане более чем в два раза выросло количество предложений

В Казахстане за первые пять месяцев 2022 года работодатели– представители коммерческих банков – разместили более 1,5 тыс. вакансий на онлайн-платформе по поиску работы, передает Zakon.kz.

По данным HeadHunter, эти вакансии в основном сосредоточены в Алматы (52%), Нур-Султане (15%), Шымкенте (6%), Атырау (5%) и Караганде (5%).

Специалисты отмечают рост количества предложений более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем спад числа активных вакансий на 8% по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован в марте. Но уже в мае показатели снова выросли – на 33%.

Сейчас на одну вакансию в банковской сфере претендует семь человек при норме пять-шесть.

В среднем банковским служащим готовы платить 267 тыс. тенге в месяц, что на 4% больше, чем в прошлом году. Однако ожидания соискателей выше — казахстанцы рассчитывают на 295 тыс. тенге ежемесячно.

Больше всего в финансовых специалистах нуждаются банки, финорганизации, IT-компании и работодатели из розничной торговли.