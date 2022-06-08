Популярный казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, более известный под сценическим псевдонимом Jah Khalib, впервые прокомментировал рождение дочери, передает Zakon.kz.

Слухи о том, что Jah Khalib впервые стал отцом, появились в социальных сетях еще в мае.

Да, я стал папой. Это будет, наверное, какой-то новый этап в моей жизни, - рассказал рэпер корреспонденту телеканала «НТК».

При этом Jah Khalib отказался назвать имя дочери.

А это уже секрет, - сказал он.

Но имя внучки рассекретила мама рэпера Ляззат Мамедова.

Это вообще счастье! У меня теперь три принцессы... Третья - Сафия, которая родилась 2 мая, - рассказала она.