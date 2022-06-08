Jah Khalib впервые прокомментировал рождение дочери
Фото: Instagram/jahkhalib
Популярный казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, более известный под сценическим псевдонимом Jah Khalib, впервые прокомментировал рождение дочери, передает Zakon.kz.
Слухи о том, что Jah Khalib впервые стал отцом, появились в социальных сетях еще в мае.
Да, я стал папой. Это будет, наверное, какой-то новый этап в моей жизни, - рассказал рэпер корреспонденту телеканала «НТК».
При этом Jah Khalib отказался назвать имя дочери.
А это уже секрет, - сказал он.
Но имя внучки рассекретила мама рэпера Ляззат Мамедова.
Это вообще счастье! У меня теперь три принцессы... Третья - Сафия, которая родилась 2 мая, - рассказала она.
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