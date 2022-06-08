Названы регионы мира, где туризм восстанавливается быстрее всего

Сфера туризма продолжает восстанавливаться. В первом квартале этого года количество международных прибытий увеличилось почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2021 года, передает Zakon.kz.

Исследование о состоянии мирового туризма опубликовала Всемирная туристская организация UNWTO. Международный туризм увеличился на 182% в годовом исчислении в январе-марте 2022 года

В первом квартале по миру путешествовали около 117 млн человек по сравнению с 41 млн туристов в первом квартале 2021 года. При этом 47 млн прибытий были зарегистрированы в марте. Это говорит о восстановлении туристического сектора.

В первом квартале Европа зафиксировала почти в четыре раза больше международных прибытий (+280%), чем в 2021 году. Рост отмечался из-за внутриевропейского спроса.

В США количество иностранных прибытий увеличилось более чем вдвое (+117%) за три месяца. Тем не менее, количество прибытий в Европу и США по-прежнему было на 43% и 46% ниже уровня 2019 года соответственно.

На Ближнем Востоке (+132%) и в Африке (+96%) также наблюдался сильный рост в первом квартале 2022 года по сравнению с 2021 годом. Однако количество международных прибытий осталось на 59% и 61% ниже уровня 2019 года соответственно.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе было зафиксировано увеличение на 64% по сравнению с 2021 годом. Но показатели были на 93% ниже уровня 2019 года, поскольку некоторые региональные направления оставались закрытыми для турпоездок.

Самые высокие темпы восстановления продолжают демонстрировать Карибский бассейн и Южное Средиземноморье. В обоих случаях количество прибытий восстановилось почти до 75% от уровня 2019 года, а некоторые направления достигли или превысили допандемийный уровень.